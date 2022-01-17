Российский газопровод "Северный поток-2" пока не полностью соответствует европейскому законодательству, что и стало причиной приостановки его сертификации. Об этом в очередной раз напомнила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев в понедельник, 17 января.

По ее словам, по вопросу трубопровода Запад примет "подходящие меры" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Также "Страна" публикует основные тезисы из сказанного главой МИД Германии Анналеной Бербок на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой:

1. Об отношениях с Украиной

В самом начале своей речи Бербок напомнила, что Германия - первая страна, открывшая посольство в Украине, что она считает хорошим знаком.

Она заявила, что Германия отвественна перед Украиной, "ведь в прошлом причинили Укрине много бед".

"Мы повязаны вечной дружбой с вашей страной", - сказала Бербок.

2. О напряженнии на границе с Россией

Бербок заявила об обеспокоенности из-за растущего напряжения между Украиной и Россией.

"С момента назначения я ни об одной стране так не беспокоилась и это плохой знак", - сказала она на брифинге

"Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, потому что дипломатия - важный шаг для решения ситуации", - добавила она, при этом подчеркнув, что не планирует говорить об Украине без Украины

3. О переговорах с РФ

Бербок заявила, что позади "неделя сложных переговоров с Россией", при этом она отметила, что конкретных результатов нет, указав на неприятие предложений России по нерасширению НАТО на восток:

"Ни одна страна не имеет право решать за другую страну, в какие союзы ей вступать", - сказала она добавив, что никто не может суверенность государства выставлять как предмет переговоров

4. О гуманитарной ситуации на Донбассе

Касаясь конфликта на Донбассе, Бербок указала на гуманитарную составляющую, назвав ситуацию "гнетущей"

"Я говорила с немецкими работниками ОБСЕ о гуманитарной ситуации на Донбассе и она гнетущая", - сказал Бербок.

"Чтобы это изменилось, нужен прогресс в имплементации "Минских договоренностей", - добавила она.

Также она анонсировала визит на Донбасс.

"Мы говорили о том, чтобы сделать все, чтобы перезапустить и наполнить жизнью Нормандский формат. Скоро мы посетим снова Украину, посетим контактную линию на Донбассе", - сказала она.

Бербок заявила, что сейчас на Донбассе страдают женщины, дети и старики и "их как-то потеряли из поля зрения".

5. О "Северном потоке-2"

Как и ранее, Анналена Бербок заявила, что "Северный поток 2" пока не полностью соответствует европейскому законодательству. Она напомнила, что это и стало причиной приостановки его сертификации.

По ее словам, запад предпримет "подходящие меры" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В середине ноября прошедшего года Германия приостановила процесс сертификации газопровода. Указано, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Напомним, завтра главному дипломату Германии предстоит визит в Москву, в ходе которого она рассчитывает наладить отношения с Россией.

Как сообщалось, Сенат США отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против "Северного потока - 2", за который так просил проголосовать сенаторов украинский президент Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что у Лаврова не исключают затягивание сертификации "Северного потока-2" до лета.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что 29 декабря газом заполнилась вторая нитка газопровода СП-2. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, "Северный поток-2" на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.