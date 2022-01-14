В Сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против России, газопровода "Северный поток-2" и президента РФ Владимира Путина, в случае если Москва начнет вторжение в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Сенатора Марко Рубио в пятницу, 14 января.

"Ключевая часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", - сказал Рубио.

Указано, что законопроект подразумевает введение санкций против российского президента и других членов правительства. Сенатор написал, что важно, чтобы документ не зависел от президента США Джо Байдена, который будет решать, что считать вторжением в Украину.

В законопроекте предлагают требовать каждые 20 дней отчет от директора Национальной разведки США, который будет рассказывать о том, не нарушила ли РФ или ее доверенные лица территориальную целостность Украины. После отчета санкции против РФ должны быть введены в течение десяти дней.

Речь идет о таких ограничениях:

заблокировать собственность и отозвать визы Владимира Путина, премьер-министра России, министра обороны России и других российских олигархов, указанных в отчетах, требуемых Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций от 2017 года,

запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики,

вести санкции в отношении SWIFT, если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта,

немедленно вновь ввести санкции в отношении "Северного потока-2" и потребовать от госсекретаря стратегии того, как США будут поощрять другие страны к введению соответствующих санкций в отношении России.

Напомним, несколько дней назад в Сенате США опубликовали новые санкции против РФ и Путина на случай вторжения в Украину. Но Сенат их отклонил, несмотря на просьбу Зеленского дать голосов проекту.

Также сообщалось, что в законопроекте в случае вторжения РФ в Украине предлагают не только ввести санкции против РФ, но и предоставить Украине 500 миллионов долларов экстренной помощи.