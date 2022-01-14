Соединенные Штаты Америки вынуждены оказывать давление на своих партнеров из Европейских стран. Несмотря на то, что прошли многочисленные переговоры, сторонам не удалось договориться о конкретных санкционных мерах против Российской Федерации в случае ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает информационное агентство Bloommberg.

Издание пишет, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что США и Европа не вполне согласны с тем, какие санкции могут быть применены.

"Означает ли это, что США и Европа будут иметь одинаковый вплоть до мельчайших деталей список? Нет", - сказал Салливан журналистам в Белом доме.

Кроме того, издание пишет, что по словам представителя Белого дома, стороны согласны в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут "серьезные экономические последствия".

Агентство пишет, что давление на союзников свидетельствует о "все большем нетерпении у администрации Байдена относительно европейской позиции".

Во-первых, американские официальные лица недовольны тем, что "европейские страны не договорились о точных санкциях, которые они внедрят, если Россия вторгнется в Украину".

Отмечается, что "США обеспокоены тем, что европейские лидеры плохо подготовлены к ответу, если Путин совершит действия, которые не приведут к тотальному вторжению, такие как кибератаки или усиленные дезинформации".

По данным источников агентства, трудности в выработке общего подхода к санкциям заключаются и в том, что пока нет ясности, какие меры может принять Москва в отношении Киева.

"Помимо отправки войск это может предусматривать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства", - говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что США и их европейские партнеры работали над пакетом экономических мер в течение нескольких месяцев. Они могли быть направлены против крупнейших российских банков, предусматривать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров.

В то же время, некоторые члены ЕС подняли вопрос о влиянии таких санкций на их собственную экономику. В частности, не исключается прекращение поставок российского газа. Нерешенность проблем, которые на этой неделе обсуждали США и Запад с Россией, уже привели к тому, что в четверг цены на газ в Европе выросли на 16%.

Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы Swift, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пакет возможных мер по России должны одобрить все государства-члены Евросоюза. Один из источников Bloomberg выразил надежду, что этот пакет может быть доработан на встрече глав МИД ЕС 24 января.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евросоюз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации до 31 июля 2022 года.

В свою очередь 12 января демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина. Их введут, если Москва начнет вторжение в Украину.

В новые санкции вошли запрет на въезд в США и заморозка американских активов не только Путина, но и высшего руководства России. В Кремле возможные новые санкции от США приравняли к разрыву отношений. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал угрозы новых западных санкций, о которых заявляют в США, заявив о том, что "они готовы к любому развитию событий".