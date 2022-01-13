В четверг, 13 января, Евросоюз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации до 31 июля 2022 года.

Об этом следует из заявления Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", - говорится в заявлении.

Решение принято по результатам оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на агрессию против Украины. Они ограничивают российским банкам и компаниям доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрещают финансовую помощь и посредничество для финансовых учреждений из России.

Санкции запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной продукции, устанавливают запрет на поставки товаров двойного назначения. А также ограничивают доступ России к технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял и другие меры в ответ на захват Крыма и Севастополя, а также преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Между тем, недавно агентство Bloomberg сообщило, что обеспокоенность ряда крупных стран Европы возможными негативными последствиями серьезных экономических санкций Запада против России в случае ее вторжения на территорию Украины порождает риск раскола между США и их европейскими союзниками в вопросе, насколько серьезными должны быть такие санкции.

Помимо прочего, европейцев тревожит возможное прекращение Россией - в качестве ответной меры - поставок природного газа в Европу, которая и так переживает энергетический кризис.

В свою очередь вчера демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина. Их введут, если Москва начнет вторжение в Украину.

В новые санкции вошли запрет на въезд в США и заморозка американских активов не только Путина, но и высшего руководства России. Санкции грозят также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу, а также против "командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушных сил и военно-морского флота" и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.