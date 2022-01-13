В Кремле прокомментировали проект по санкциям против России, который появился в Конгрессе Соединенных Штатов. В России эти санкции приравняли к объявлению о разрыве отношений.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Оцениваем появление подобных документов и заявлений крайне негативно. Особенно на фоне серии переговоров, пускай и неудачных. Это попытка оказать давление на Москву, априори бессмысленная, ибо речь о санкциях, которые с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к разрыву отношений. Введение санкций против главы государства - это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", - сказал Песков.

Напомним, в новые санкции вошли запрет на въезд в США и заморозка американских активов не только Владимира Путина, но и высшего руководства России. Санкции грозят также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу, а также против "командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушных сил и военно-морского флота" и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проект новых американских санкций против РФ на случай вторжения в Украину направлен на оказание давления на Москву на фоне ведущихся между двумя странами переговоров.