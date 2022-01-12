Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, который сегодня заседал на переговорах с НАТО, заявил, что Россия будет принимать все меры, включая военно-технические, для обеспечения своей безопасности, если НАТО будет угрожать.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с НАТО.

По словам дипломата, фундаментальные отличия в видении европейской безопасности не позволили на встрече России и НАТО в Брюсселе принять решение по алгоритму дальнейших действий.

"РФ обозначила контрмеры, которые она будет применять при возникновении угроз. Если не получится парировать угрозы политическими мерами, Россия будет использовать военные", - заявил Грушко.

Напомним, сегодня в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. Генсек Альянса назвал встречу с Россией "полезной". Однако уточнил, что "это была непростая дискуссия". По его словам, разногласия сторон значительные и их будет нелегко преодолеть. Также он напомнил о том, что Украина - не член НАТО, и пятая статья о военной помощи на нее не распространяется.

В свою очерель в Министерстве иностранных дел Российской Федерации также прокомментировали прошедший Совет Россия-НАТО. Там заявили, что к переговорам стороны подошли вообще без какой-либо позитивной повестки.