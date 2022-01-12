"Страна" продолжает следить за пресс-конференцией замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко, который сегодня вел переговоры с НАТО.

По его словам, консультации, идут по трем основным направлениям:

1. Развертывание военных сил Альянса в Европе после 1997 года, когда в него вошли страны Восточной Европы.

2. Вопрос продвижения НАТО на восток (Украина, Грузия).

3. Деэскалация (в частности, вопрос военных учений у границ России).

Напомним, сегодня в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. После заседания совета первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

В свою очередь Александр Грушко рассказал, что Россия ответила НАТО на претензии по эскалации в Украине. По его словам, деэскалация по Украине возможна, но прежде всего "нужно принудить власти Киева к выполнению Минских соглашений".

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали прошедший Совет Россия-НАТО. Там заявили, что к переговорам стороны подошли вообще без какой-либо позитивной повестки.