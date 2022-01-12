Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что Россия ответила НАТО на претензии по эскалации в Украине.

Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции по результатам переговоров с НАТО.

"Деэскалация по Украине возможна. Прежде всего нужно принудить власти Киева к выполнению Минских соглашений", - заявил он.

По словам Александра Грушко, "из лексикона НАТО исчезли Минские соглашения".

Еще один пункт - НАТО должно прекратить поставки оружия и военных советников Украине.

Помимо этого, появились первые заявления со стороны России (в лице Минобороны) по сегодняшней встрече с НАТО. Так, например, Минобороны России требует гарантий нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран. А также обязательств о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности. Кроме этого, Российская Федерация предлагает провести ограничение военной деятельности в Европе, исключив наращивание "контингентов передового базирования".

Позже в Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали прошедший Совет Россия-НАТО. Там заявили, что к переговорам стороны подошли вообще без какой-либо позитивной повестки.