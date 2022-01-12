В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали прошедший Совет Россия-НАТО. Там заявили, что к переговорам стороны подошли вообще без какой-либо позитивной повестки.

Об этом рассказал глава российской дипломатической делегации Александр Грушко во время пресс-конференции в среду, 12 января.

Он заявил, что к переговорам стороны подошли вообще без позитивной повестки. Тем не менее разговор с Альянсом, по его словам, получился "откровенный, прямой, глубокий, но он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".

"На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще. И это понятно, потому что такая позитивная повестка дня, которая у нас существовала....все это осталось в прошлом. Мы понимаем, почему это было сделано. Потому, что такое сотрудничество никак не вписывается в этот новый разворот к старому НАТО, разворот в сторону сдерживания РФ", - заявил Грушко.

Грушко заявил, что на все действия НАТО Россия ответит зеркально, в том числе на попытки устрашения.

"Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит с нашей стороны будет политика контрсдерживания. Если будет устрашение, это будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", - сказал Грушко.

По словам главы делегации, в НАТО предлагали меры по деэскалации между Россией и Альянсом. В том числе - отвод войск на определенную глубину по всей линии соприкосновения НАТО и РФ.

Россия на это заявила, что Альянс для начала должен отменить "политику открытых дверей" и дать гарантии о нерасширении на восток. Иначе, если расширение будет продолжаться, РФ должна будет "отводить войска за Урал".

Грушко заявил, что от требования нерасширения НАТО Россия не отступит.

Также, по словам замглавы ведомства Грушко, российская делегация в Брюсселе напомнила на встрече о Карибском кризисе.

По словам дипломата, россияне привели пример Кубы, которая тогда приняла решения, которые привели к деэскалации (надо думать, речь шла о выводе советских ракет).

Здесь читается аналогия с Украиной, которая таким образом должна стать, по мнению РФ, нейтральным государством.

Напомним, после встречи с россиянами генсек НАТО напомнил, что на Украину не распространяется военная помощь от Альянса.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ сделали первые заявления после встречи с НАТО.