Появились первые заявления со стороны России (в лице Минобороны) по сегодняшней встрече с НАТО.

Во-первых, как передает ТАСС, в Министерстве иностранных дел России не подтвердили слова генсека альянса Йенса Столтенберга о возобновлении работы дипмиссий.

В МИД РФ пояснили, что это было предложение альянса.

"Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", - уточнили в дипведомстве.

Во-вторых, российская сторона требует в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений.

Кроме этого, Минобороны России требует гарантий нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран. А также обязательств о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности.

Также Российская Федерация предлагает провести ограничение военной деятельности в Европе, исключив наращивание "контингентов передового базирования".

Напомним, сегодня в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. После заседания совета первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Сам же Столтенберг назвал встречу с Россией "полезной". Однако уточнил, что "это была непростая дискуссия". По его словам, разногласия сторон значительные и их будет нелегко преодолеть. Также он напомнил о том, что Украина - не член НАТО, и пятая статья о военной помощи на нее не распространяется.