Россия и НАТО намерены договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе. А также по ядерному оружию. Такая договоренность достигнута на сегодняшнем заседании Совета России и НАТО в Брюсселе. Правда пока неизвестно, на когда запланированы встречи для обсуждения этого вопроса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодняшние переговоры с Россией могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе, однако не исключает конфронтацию.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ожидает в рамках Совета Россия-НАТО, который состоится 12 января, серьезного и конструктивного диалога с обсуждением фундаментальных проблем безопасности в Европе.

Также мы сообщали, что в Офисе президента заявили, что во время прошедшей 10 января Комиссии Украина-НАТО украинская сторона "вооружила представителей Альянса аргументами" накануне переговоров НАТО и России, которые пройдут 12 января.

Кроме того, постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон ожидает от союзников единства во время заседания Совета Россия-НАТО.