В Кремле прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, расширение Альянса представляет угрозу для РФ.

"Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - это не институт развития. НАТО - инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу", - сказал представитель Кремля.

Напомним, в настоящее время Швеция и Финляндия остаются государствами-партнерами альянса. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления этих стран в НАТО.

Как сообщалось, премьер Финляндии Санна Марин в новогоднем поздравлении допустила вступление страны в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в Североатлантический Альянс. При этом он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с РФ.

Также мы сообщали, что Россия в Женеве заявила об отсутствии прогресса в вопросах нерасширения НАТО.