Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО.

Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин в новогоднем обращении к гражданам, передает местный телеканал Yle 2 января.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом", - подчеркнула она.

Политик добавила, что Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в Североатлантический Альянс. Он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с РФ.

Политику Финляндии в области внешней и внутренней безопасности Ниинисте назвал стабильной и уточнил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, "если решит так сама".

Между тем, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО Украине не дали четкого ответа насчет того, в каком году наша страна сможет стать членом Альянса.

После чего президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна четкая временная перспектива относительно вступления в Североатлантический Альянс.