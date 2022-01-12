В среду, 12 января, в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО. Начало было запланировано на 11:00 по Киеву.

Расписание заседания (время указано по Киеву):

11:00 - начало заседания Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности;

14:30 - пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга;

17:00 - пресс-конференция замглавы российского МИД Александра Грушко.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодняшние переговоры с Россией могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе, однако не исключает конфронтацию.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ожидает в рамках Совета Россия-НАТО, который состоится 12 января, серьезного и конструктивного диалога с обсуждением фундаментальных проблем безопасности в Европе.

Также мы сообщали, что в Офисе президента заявили, что во время прошедшей 10 января Комиссии Украина-НАТО украинская сторона "вооружила представителей Альянса аргументами" накануне переговоров НАТО и России, которые пройдут 12 января.

Кроме того, постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон ожидает от союзников единства во время заседания Совета Россия-НАТО.