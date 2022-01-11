Посол США в РФ Джон Салливан, заявил, что стягивание российских войск сил к границе с Украиной создает у США "ощущение чрезвычайной ситуации", а ожидаемая деэскалация пока не наблюдается, передает "Дождь".

Добавил, что ожидаемая деэскалация пока не наблюдается

"У нас есть острая проблема в Украине, что все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У Соединенных Штатов это создает ощущение чрезвычайной ситуации", - сказал дипломат.

Также он добавил, что на уровне глав дипведомств США и Украины уже начались обсуждения, касающиеся безопасности в Европе. По словам посла, НАТО и США считают обострение на российско-украинской границе реальной угрозой. Салливан акцентировал внимание на том, что конфликт не иссякает - по крайней мере, этого не наблюдается сегодня.

Также оценивая прошедшие накануне в Женеве переговоры России и США, дипломат заявил, что их нельзя назвать провальными, однако ситуация может резко ухудшиться.

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по стратегической стабильности. Они длились около восьми часов. На переговорах России и США РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а лицом Штатов выступила первый замгоссекретаря Венди Шерман.

После переговоров в Женеве в Кремле заявили, что готовности для нового разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет.

Также мы сообщали, что в последний раз президенты США и России говорили по телефону перед Новым годом. Инициатором был Владимир Путин, обычно раньше первым звонил Джо Байден. Предметом разговора была Украина и предложения России по деэскалации с НАТО. "Страна" ранее подробно рассказывала, о чем поговорили президенты.