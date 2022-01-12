В США ожидают, что в рамках усилий по деэскалации Россия предоставит объяснения по поводу проведения в приграничных с Украиной областях военных учений, о которых вчера объявил Западный военный округ РФ.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"В данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места их обычного хранения", - сказал он.

Прайс заявил, что прогресс в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности требует "атмосферы деэскалации".

"Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории", - сказал Прайс.

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности. О чем шла речь, "Страна" ранее подробно рассказывала.

Также мы писали, что 12 января пройдут переговоры России и НАТО. В МИД РФ рассказали об ожиданиях от Совета Россия-НАТО.