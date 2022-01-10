Государственный департамент США призвал правительство Казахстана отменить приказ "стрелять на поражение" по тем, кто не сложит оружие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику", - сказал Энтони Блинкен.

"Отметим, что это пока самое негативное заявление в отношении казахских властей, которое прозвучало от Запада по поводу последних событий.

Ни о каких санкциях, блокировании счетов и отключения от SWIFT никто не говорит вообще.

И это глобальное отличие от ситуации в той же Беларуси, против которой санкции вводят по любому поводу.

В случае же с Казахстаном относительно мягкая позиция Запада объясняется не только тем, что протест быстро принял характер погромов и нужно было наводить порядок, но и тем, что крупнейшие транснациональные корпорации владеют месторождениями полезных ископаемых в Казахстане. Поэтому на какие-либо жесткие меры Запада казахам есть что ответить. И Западу есть что терять.

Санкции власть Токаева вряд ли сокрушат (под боком Китай и Россия, которые помогут и ещё более усилят своё влияние на страну), а вот поиметь большие проблемы со своими активами (а то и вообще их лишиться) при таком раскладе западные компании вполне могут.

Это не отменяет того, что машина по демонизации Токаева будет постепенно на Западе раскручиваться.

И заявлений об обеспокоенности будет все больше. Впрочем, они вряд ли на что-то повлияют", пишет Telegram канал Политика Страны.

Напомним, что Энтони Блинкен раскритиковал отправку войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме стали сомневаться в законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Также мы писали, что в МВД Казахстана заявили, что задержали четыре тысячи террористов. Им грозит пожизненный срок.