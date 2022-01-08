В комитете национальной безопасности Казахстана заявили о задержании бывшего председателя ведомства Карима Масимова, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Известно, что шестого января Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование "по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан".

"В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и помещены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", - говорится в сообщении.

Отметим, что Масимов считался одним из самых приближённых к Назарбаеву чиновников. Долгое время при нем занимал пост премьер-министра и даже рассматривался как его возможный преемник. Пост главы КНБ он занял в 2016 году - то есть, ещё во времена президентства Назарбаева.

Напомним, что накануне бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Уртысбаев заявил, что одной из причин сложившейся ситуации в стране стало "предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей". Саму ситуацию в Казахстане он назвал попыткой государственного переворота. Кроме того, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, где, возможно, готовили погромщиков для январских акций в городах.

Также вчера прошла информация об аресте племянника Назарбаева Самата Абаша, который несколько дней назад был уволен с поста первого заместителя главы КНБ. Но затем ее опровергли.