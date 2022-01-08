Транспорт в Казахстане постепенно возобновляет работу после массовых погромов и протестов в стране. Вслед за грузовыми железнодорожными перевозками полностью восстановлены и пассажирские.

Об этом сообщает РИА-Новости.

Возобновление полетов через аэропорт Актау планируется с 8 января.

Напомним, что в охваченном протестами Казахстане 5 января прекратил работу аэропорт в Актау (столица закрытой на въезд и выезд Мангистауской области). В области был введен режим чрезвычайного положения. Дороги к аэропорту перекрывались протестующими. Однако местных жителей разгневали действия протестующих, которые перекрывали дороги. Люди сами деблокировали проезд.

Ранее "Страна" сообщала, что к вечеру 7 января власти расширили контроль над важнейшими локациями Алматы. По данным журналистов, если на этой территории появляются группы людей, которые вызывают подозрение, то производится короткая предупредительная очередь в воздух. Если группа не реагирует, то открывается стрельба на поражение.

Также мы писали, что в Алматы в пятницу продолжают стрелять, но массовых столкновений нет.

Кроме того, "Страна" информировала, что аэропорт в Алматы закрыли до 9 января, принимать он будет только военные рейсы.