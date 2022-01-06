Вчера, 5 января, группа украинцев не смогла вылететь рейсом Алматы - Киев из-за приостановки работы аэропорта в городе, где сегодня проходит антитеррористическая операция. В ситуации разбирается Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы - Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", — сказал Николенко.

По его словам, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанских властей неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", - добавил спикер.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сотрудникам дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов и безопасности украинских граждан в Казахстане.

Напомним, ранее мы писали о том, что посольство Украины в Казахстане вчера, 5 декабря, рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в страну, где сейчас проходят массовые протесты. Тем, кто уже находится на территории страны, советовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Однако спустя два часа публикацию с рекомендацией удалили со всех интернет-платформ посольства.

Также вчера в Казахстане сообщили о захвате протестующими аэропорта Алматы. Спустя почти 5 часов захватчики ушли из него. На тот момент в аэропорту никого не было и на перроне находилось воздушное судно с пассажирами.