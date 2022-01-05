Сегодня, 5 января, в казахстанском Алматы, где в ходе акции протеста был захвачен аэропорт, захватчики ушли из него. На данный момент в аэропорту никого нет и на перроне находится воздушное судно с пассажирами.

Об этом сообщает Тelegram-канала KazTAG со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, сейчас захватчики вышли из аэропорта и там стоит воздушное судно с пассажирами. При этом замакима Алматы Ержан Бабакумаров, заявил о начале в городе антитеррористической спецоперации и переходе аэропорта города под контроль властей.

"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - цитирует вице-мэра nur.kz.

Как видно на кадрах с места событий, захват аэропорта не прошел бесследно - повсюду на полу валяется мусор, разбиты витрины и двери, разгромлены магазины.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газ, которые переросли в политические митинги и беспорядки, в ходе которых погибли силовики. Сейчас во все стране объявлен режим ЧП, который ранее был объявлен в отдельных городах, в том числе и Алматы.

Однако в Алматы режим ЧП не остановил протестующих, которые устроили погромы на улицах города.

За тем, как развиваются события в Казахстане "Страна" следит в обновляемом материале.