В среду, 5 января, в крупных городах Казахстана протестующие штурмуют здания местных администраций: в Алматы подожгли старую резиденцию президента Казахстана. В здание ворвались протестующие с кусками арматуры, палками, щитами и, по предварительной информации СМИ, огнестрельным оружием.

"Спутник Казахстан" добавляет, что изначально протестующие подожгли здание акимата. Другая часть протестующих прорвалась в старую резиденцию президента в Алматы (новая резиденция президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева находится в Нур-Султане, Ред), также горит здание городской прокуратуры.

Как писала "Страна", в Казахстане вспыхнули масштабные протесты по всей стране из-за повышения цен на топливо и продукты. Теперь демонстранты хотят полностью сменить режим, в стране начали избивать и стрелять в силовиков, в Алматы протестующие закидали камнями авто скорой помощи, препятствуя вывозу раненых силовиков.