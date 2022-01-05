В охваченном протестами Алматы толпа атаковала автомобиль скорой помощи. Участники протестов забросали неотложку камнями, чтоб она не смогла забрать раненых силовиков под акиматом (мэрией) города.

На опубликованных кадрах видно, как машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной пытается прорваться через толпу протестующих. В автомобиль летят камни.

Как сообщают телеграмм-каналы, казахские силовики сейчас покидают площадь перед акиматом.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.