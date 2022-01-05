В охваченном протестами Казахстане протестующие начали стрелять в военных. Об этом свидетельствуют видео, которые очевидцы событий публикуют в сети. На одном из них видно, как нацгвардейцы оттаскивают с поля боя своего раненого товарища.

"Стрельнули из оружия в солдата", - комментирует голос за кадром.

Также на видео попало избиение полицейских толпой людей. В соцсети пишут, что это происходит в Алмате.

"Вот солдата все бью толпой, палками, ногами", - комментирует голос за кадром.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.