Появилась первая реакция России на протесты в Казахстане. Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что в случае необходимости, Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Джабаров выразил уверенность, что казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.