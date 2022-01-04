В Казахстане, где проходят жесткие стычки протестующих с силами правоохранителей, участники протестов скандируют кричалки украинского Майдана, о чем свидетельствует соответствующее видео.

Многообразие кричалок поражает.

Некоторые участники протеста выкрикивают: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!" - это по поводу Нурсултана Назарбаева). Другие же скандируют: "Разом i до кiнця!"

Напомним, что в Казахстане в первый день года подняли цену на сжиженный газ и уже 2 января жители Жанаозена вышли на митинг с требованием снизить цены. Сегодня, 4 января, протесты в стране продолжаются, а к митингам присоединились и жители других городов.

Ранее мы писали, что президент Казахстана заявил, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены и призвал жителей республики проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Также мы писали, что в городе Алматы начались жесткие столкновения силовиков и протестующих. Последние пытались прорваться на площадь Республики, громили полицейские машины, но их остановил спецназ. Обильно применялся слезоточивый газ.