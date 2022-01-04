После протестов, которые вспыхнули в Казахстане из-за подорожания газа, правительство города Актау на западе страны гарантировало снизить цену на газ до 50 тенге за литр (3,14 грн, Ред) и не привлекать участников акций к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Казахстана.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, которые собрались на площади Интимак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно по снижению стоимости сжиженного газа и установления цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Азмунайгаз", - говорится в сообщении.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Как писала "Страна", в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр ( до 7,53 грн/л, - Ред). Затем они призвали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы. Далее требования протестующих расширились - помимо отставки правительства, народ потребовал отставки Нурсултана Назарбаева.