В Казахстане в первый день года подняли цену на сжиженный газ и уже 2 января жители Жанаозена вышли на митинг с требованием снизить цены. Сегодня, 4 января, протесты в стране продолжаются, а к митингам присоединились и жители других городов.

Об этом сообщает КазТАГ.

Начиная с 1 января цена за литр сжиженного газа в Казахстане выросла до 120 тенге ($0,27 или 7,53 грн, при этом в Украине стоимость сжиженного газа 19 гривен), однако жители требуют понизить цену до 50-60 тенге ($0,13 или 3,14 грн). 2 января на протест вышли жители Жанаозена (Мангистауская область) с требованием понизить цену. Местная власть объяснила повышение цен некими вескими причинами и рыночными условиями, но митингующих не удовлетворил такой ответ. Они потребовали приезда ответственных из столицы.

На следующий день акция протеста продолжилась и некоторые рабочие региона пригрозили забастовкой. Митинг не просто не закончился - число протестующих в Мангистауской области начало расти. В то же время стало известно и о переброске силовиков в Жанаозен.

К протестующим в Мангистауской области стали присоединяться и жители других городов. 3 января протестующие Мангистауской области перекрыли дороги и потребовали отставки правительства.

В ночь на сегодня, 4 января, полиция начала принимать силовые меры к протестующим в Актау. В эту ночь участники митинга потребовали отставки акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и выступили с критикой ситуации с выборами.

Сейчас активно протестуют в городах Актау (там 16 тысяч протестующих) и Жанаозен (там протестуют 10 тысяч человек). Местные СМИ сообщают, что на фоне протестов в Алматы перекрыта центральная площадь и отключена мобильная связь.

На протесты отреагировали власти Казахстана. Министр энергетики Мирзагалиев заявил, что у правительства нет возможности пойти навстречу требованиям протестующих и снизить цену.

"Есть законы рынка, которые никто не отменял", - заявил он добавив, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе.

Напомним, Кабмин Украины ограничил надбавку на газ для производителей еды.

Также сообщалось, что экс-глава "Нафтогаза" Коболев допустил начало воровства Украиной транзитного газа.