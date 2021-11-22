Из-за невозможности организовать транзит по российской территории железной дорогой, купленный у Казахстана уголь пойдет в Украину морем.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью для "Радио Свобода".

"Сегодня есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань, через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, невозможно везти. Но морским транспортом есть информация, первый корабль будут отправлять буквально в ближайшие дни", - рассказал глава правительства.

Порт Тамань - российский морской порт на Таманском полуострове в р-не мыса Железный Рог.

Напомним, в начале ноября глава энергетического комитета Рады Андрей Герус рассказал, что РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана. По его словам, были заблокированы все поставки в ноябре, поскольку РЖД не дает добро на транзит вагонов.

Между тем, по состоянию на 13 ноября, в Украине из-за нехватки угля простаивали 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центэнерго".

Также сообщалось, что "Центрэнерго" заключила контракт на получение 1,5 млн тонн угля из-за рубежа. В частности, из Казахстана, Польши, Австралии и США.