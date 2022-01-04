Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с экстренным обращением к гражданам республики, в которой продолжаются протесты по поводу роста цен на сжиженный газ.

Об этом сообщает издание Minval.Az во вторник, 4 января.

"Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - заявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены и призвал жителей республики проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Напомним, что в Казахстане в первый день года подняли цену на сжиженный газ, и уже 2 января жители Жанаозена вышли на митинг с требованием снизить цены. Сегодня, 4 января, протесты в стране продолжаются, а к митингам присоединились и жители других городов.

Ранее "Страна" сообщала, что после народных протестов в Казахстане власти страны обещали снизить цены на газ. Правительство города Актау на западе страны гарантировало снизить цену на газ до 50 тенге за литр (3,14 грн) и не привлекать участников акций к ответственности.

Также мы писали, что в Казахстане из-за "газовой революции" блокируют интернет и популярные мессенджеры.