В Алматы, где накануне протестующие громили жгли автомобили полиции, 5 января возобновились акции протеста, несмотря на введение в городе чрезвычайного положения.

Судя по видео, протестующим удалось захватить две полицейских машины. За отдельными полицейскими, отбившимися от своих отрядов, устраивают погоню.

Толпы людей движутся с окраин к центру города. Не исключено, что захваченные авто будут использовать для тарана силовиков.

В городе по-прежнему не работает мобильный интернет и заблокированы мессенджеры, пишут "РИА Новости". Офисы организаций близ площади Республики, где ночью проходили столкновения протестующих с силовиками, в среду отправили сотрудников на удаленную работу. По периметру площади находятся несколько подразделений военнослужащих.

По информации местных СМИ, в Актобе у здания местной администрации 5 января также собралось около 1000 протестующих.

Напомним, накануне в Алматы ввели чрезвычайное положение, ограничили въезд и выезд из города, а также передвижение по городу. Кроме того, там запретили все массовые мероприятия и ввели комендантский час с 23:00 до 07:00.

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