В Казахстане, где президент Токаев ввел чрезвычайное положение, протестующие громят и поджигают полицейские машины, о чем свидетельствует соответствующее видео.

В настоящий момент силы правоохранительных органов оттеснили протестующих от центральной площади, куда они пытались прорваться.

Кроме того, полиция пресекла попытки участников протеста устроить шествия по другим улицам. Их заблокировали и задержали спецподразделения правоохранителей.

Напомним, что протестующие пытались прорваться на площадь Республики, громили полицейские машины, но их остановил спецназ. Обильно применялся слезоточивый газ.

Теперь же силовики Казахстана перешли в наступление с целью усмирить протесты недовольных граждан.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Казахстана заявил, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены и призвал жителей республики проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Также мы писали, что в Казахстане из-за "газовой революции" блокируют интернет и популярные мессенджеры.