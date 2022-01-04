Появилось видео, как в Алматы протестующие громят и жгут автомобили полиции
В Казахстане, где президент Токаев ввел чрезвычайное положение, протестующие громят и поджигают полицейские машины, о чем свидетельствует соответствующее видео.
В настоящий момент силы правоохранительных органов оттеснили протестующих от центральной площади, куда они пытались прорваться.
Кроме того, полиция пресекла попытки участников протеста устроить шествия по другим улицам. Их заблокировали и задержали спецподразделения правоохранителей.
Напомним, что протестующие пытались прорваться на площадь Республики, громили полицейские машины, но их остановил спецназ. Обильно применялся слезоточивый газ.
Теперь же силовики Казахстана перешли в наступление с целью усмирить протесты недовольных граждан.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Казахстана заявил, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены и призвал жителей республики проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
Также мы писали, что в Казахстане из-за "газовой революции" блокируют интернет и популярные мессенджеры.