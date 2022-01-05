В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек. Пострадали порядка 100 правоохранителей, повреждены 37 служебных машин.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

По данным правоохранителей, в городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на местные администрации, в результате в некоторых зданиях выбиты стекла, двери, нанесен другой материальный ущерб.

Кроме того, были совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.

"В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", - сообщили в МВД Казахстана.

Информации о количестве пострадавших со стороны протестующих до сих пор нет.

Напомним, "Страна" ранее анализировала, к чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан.

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