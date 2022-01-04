Президент Казахстана, где уже три дня проходят протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, ввел в республике чрезвычайное положение.

Протестующие пытались прорваться на площадь Республики, громили полицейские машины, но их остановил спецназ. Обильно применялся слезоточивый газ.

Теперь же силовики Казахстана перешли в наступление с целью усмирить протесты недовольных граждан.

Напомним, что в Казахстане в первый день года подняли цену на сжиженный газ и уже 2 января жители Жанаозена вышли на митинг с требованием снизить цены. Сегодня, 4 января, протесты в стране продолжаются, а к митингам присоединились и жители других городов.

В ночь на сегодня, 4 января, полиция начала принимать силовые меры к протестующим в Актау. В эту ночь участники митинга потребовали отставки акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и выступили с критикой ситуации с выборами.

После протестов правительство города Актау на западе страны гарантировало снизить цену на газ до 50 тенге за литр (3,14 гривен) и не привлекать участников акций к ответственности.

Ранее мы писали, что президент Казахстана заявил, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены и призвал жителей республики проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Также "Страна" сообщала, что в Казахстане из-за "газовой революции" блокируют интернет и популярные мессенджеры.