Протесты в Казахстане, которые начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, вчера перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Эпицентром ночных протестов стала бывшая столица Алма-Ата, где власти зачистили от протестующих главную площадь и ввели чрезвычайное положение. Оно коснулось и запада страны, откуда пошли первые митинги - Мангистауской области.

Но помимо экстренных мер полицейского характера, проводится и умиротворение протеста. Правительство Казахстана показательно изгнали в отставку, цены на топливо снизили, а также ввели их государственное регулирование на полгода.

То есть с одной стороны власти показывают, что будут применять силу против радикальных элементов и уходить под их давлением не собираются. С другой - признают свои ошибки и демонстрируют готовность их исправлять.

Тем не менее протесты не останавливаются - поскольку первоначальные требования по газу немедленно трансформировались в политические. И оппозиционные силы уже требуют не просто экономических уступок, а прямого допуска к власти.

"Страна" следит за ситуацией в Казахстане в режиме онлайн. Материал обновляется.

09:31 Казахские телеграм-каналы публикуют видео сожженных машин в Алма-Ате. Рядом ездит полиция, то есть она и контролирует территорию.

09:24 Чрезвычайное положение ввели по всей Алма-Атинской области.

09:23 Последствия вчерашнего погрома полицейских машин в Алма-Ате.

09:08 Люди двигаются к центру Алма-Аты и запрыгивают на полицейские машины. Но, что важно, этими машинами управляют правоохранители. Также видно, что полиция не мешает митингующим идти, куда им надо.

09:02 Рано утром в Алма-Ате еще раздавались взрывы светошумовых гранат.

08:54 Власти говорят, что вчера ночью в городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз были попытки штурма административных зданий. Там выбиты стекла и двери, также были попытки поджога зажигательной смесью.

08:43 Ближе к центру Алма-Аты звучат хлопки светошумовых гранат. Центр оцеплен по периметру местной нацгвардией.

08:32 В Алма-Ате назревают новые столкновения: группы людей движутся к центру, который уже блокирован спецназом.

08:20 Отчет за ночь: пострадали 95 полицейских, разбиты 37 машин МВД. Более двухсот активистов задержаны, открыто 13 уголовных дел.

08:15 Некоторые цифры по сравнению ситуации в Казахстане и в Украине.

После повышения (из-за которого и начались протесты) цены на сжиженный газ в Казахстане составили в переводе на украинскую валюту 7,3 грн за литр. В Украине же его стоимость - 19 гривен.

Сейчас в одном регионе цены на сжиженный газ уже снижены решением правительства до 3,15 гривен. И, судя по решению президента ввести госрегулирование цен, они будут вскоре снижены по всей стране.

В Украине же снижать цены никто не собирается.

Средняя зарплата в Казахстане - около 600 долларов (то есть где-то 16,3 тысяч гривен), что выше средней украинской зарплаты (14,2 тысяч гривен).

То есть довольно показательная статистика, которая показывает, что все условия для аналогичных протестов имеются в общем-то и в Украине. И только вопрос желания и возможностей политических групп этот фактор использовать.

Как идут протесты в Казахстане

По состоянию на вчерашний день протесты охватили многие крупные города страны. Но локализованы они в основном по следующим направлениям.

Во-первых, Мангистауская область на западе страны, у Каспийского моря - промышленно развитый регион с запасами нефти и газа. С нее и начались выступления. Митингующие вышли на улицы городов Актау и Жанаозен.

Также протесты охватили город Атырау на самом севере Каспия.

Во-вторых, первая столица Казахстана - Алма-Ата, которая находится на юго-восточном краю, за три с лишним тысячи километров от областей, где сперва вспыхнули акции.

В-третьих, столица Нур-Султан (центральный Казахстан), где также шли столкновения.

В-четвертых, акции в меньшей степени, но все же охватили город Актобе (бывший Актюбинск) на севере страны, который расположен в ста километрах от российской границы.

То есть географический разброс протестов очень далекий.

Основной "замес" происходил на западе и в первой столице - в обеих местностях власти уже объявили чрезвычайное положение до 19 января.

К вечеру 4 января основные протесты локализовались в Алма-Ате. Там несколько тысяч активистов пытались застолбить за собой главный местный майдан - площадь Республики. Они начали поджигать и громить полицейские машины.

Тогда власти города вывели на улицы спецтехнику и зачистили площадь. Полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули.

К утру на улицах Алма-Аты стало спокойнее, но далеко не везде.

Есть видео, где митингующие передвигаются на машине, которая оборудована специальными конструкциями для разгона толпы. Видимо, ее захватили у полиции. Также казахские протестующие открыто гоняются за полицейскими, которые отбились от своих отрядов.

То есть протесты продолжаются, и ситуация неспокойная. Даже несмотря на то, что власти ввели в Алма-Ату и Мангистауской области чрезвычайное положение, отправили в отставку правительство и откатили назад все топливные цены, введя их госрегулирование на полгода.

Иными словами, власти с одной стороны пошли на существенные уступки, признали свою ошибку с ценовым скачком и пытаются ее исправить. Но, поскольку митинги уже перешли в стадию политических требований о смене режима в стране и направляются уже чисто оппозиционными силами, которые борются за власть - ситуация не успокаивается.