Вчера "Страна" рассказывала о Мухтаре Аблязове - казахском оппозиционере, который, по его собственному утверждению, координирует протесты в Казахстане из Франции.

Причем стало известно, что один из штабов Аблязова находится в Киеве - это было видно по телефонам украинского оператора Vodafon, которые оппозиционер оставил в качестве контактных.

В последнее время Украина превратилась в пристанище для разного рода революционеров из бывшего СССР. От грузина Михаила Саакашвили до белорусских "змагаров", которые приехали в Киев после "Беломайдана" и уже осваивают здесь западные гранты.

Теперь, как оказалось, в Украине прописались и казахские борцы с режимом. Правда, тот же Аблязов одновременно находится в украинском розыске за миллиардные хищения.

"Страна" разобралась, что делает в Украине казахстанская оппозиция и как персонально Аблязов с ней связан.

Кто такой Мухтар Аблязов?

Это крупный казахский предприниматель, владелец "Астана-Холдинга", имевший интересы в зерновом, сахарном, автомобильном, банковском и медийном бизнесе. С 1997 года он начинает работать на государство - сначала в энергетической госкомпании, а затем - вообще министром энергетики и торговли Казахстана.

Значение этой должности трудно переоценить - Аблязов курировал всю нефтегазовую промышленность страны. К слову, сам бывший министр ставил себе в заслугу, что "планировал ввести рыночные принципы формирования тарифов", о чем говорится на сайте его политического движения.

На практике это значило повышение тарифов, которые тогда искусственно сдерживались властями. Но Назарбаев ему этого не позволил, и Аблязов клеймил президента за это как врага реформ.

Парадокс, но именно из-за повышения газовых тарифов сегодня и возникли жесточайшие протесты в Казахстане. Которые "рыночник" Аблязов активно поддерживает.

В 1999 году, разругавшись с президентом Назарбаевым, он ушел в отставку. А в 2001 году основал оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана", куда вошли некоторые представители действующей власти.

Они критиковали "партийную номенклатуру" Нурсултана Назарбаева и позиционировали себя как "молодые прогрессивные политики".

Но вскоре они начали терять должности, а против Аблязова открыли уголовное дело за хищения средств и создание преступной группировки. В 2002 году он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу.

За бывшего министра тогда дружно заступались Госдепартамент США и Европарламент. То есть на Западе его рассматривали как "реформатора" и альтернативу действующему казахскому руководству.

После освобождения он уехал жить в Москву, откуда, по собственному признанию, финансировал казахскую оппозицию.

Но в 2005 году его карьера в Казахстане снова пошла в гору. Он возглавил крупнейший частный банк БТА. И к 2009 году уже контролировал 75% его акций.

Произошло это при странных обстоятельствах. На охоте погиб предыдущий глава финучреждения Ержан Татишев, после чего Аблязов и получил должность.

В 2017 году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что это Татишев был убит по заказу Аблязова. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному. Параллельно в том же году его осудили за финансовые махинации (о чем еще будет сказано ниже).

Правда, приговор был заочным. К тому моменту банкир уже восемь лет находился в эмиграции из-за других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями. Все обвинения властей и уголовные дела против себя он называет сфабрикованными по политическим причинам.

Казахстан он покинул в 2010 году, а через год получил политическое убежище в Великобритании. К тому моменту его банк уже был национализирован.

Позже во Франции Аблязова задержал Интерпол, который искал его по представлению Казахстана. Однако в 2016 году суд в Париже отказал в его выдаче на родину.

С тех пор Аблязов считается главным оппозиционером Казахстана, хотя и координирует эту деятельность из Франции.

Но не только оттуда.

Казахская оппозиция и Украина

"Демократический выбор Казахстана" еще в 2004 году призывал Назарбаева поддержать "Оранжевую революцию" в Киеве. В декабре, на съезде ДВК президенту были направлены предложения "по поводу поддержки демократической оппозиции Украины".

В Украине у "Демвыбора Казахстана" есть свои представители. Они регулярно проводят мини-акции в Киеве в поддержку "политзаключенных режима Назарбаева".

Одна из таких активисток - казахская журналистка Жанара Ахметова, которая покинула родину в 2017 году. А марте она уехала, а уже в сентябре в Казахстане ее заочно осудили за отмывание денег. Сама Ахметова говорила, что это был спонсорская помощь от Мухтара Аблязова, который финансировал ее сайт "Трибуна".

По запросу Казахстана в "Интерпол" Ахметову пытались экстрадировать в Казахстан и задержали. Но после вмешательства депутата от БПП Светланы Залищук, суд отпустил активистку на свободу.

На сайте "Демвыбора Казахстана" есть несколько ссылок на уличные акции Жанары Ахметовой.

В основном она их проводила на Майдане. Не обходилось и без инцидентов: на один из пикетов напал неизвестный за то, что плакаты были на русском языке.

Через год после Ахметовой в Киеве обосновался активист ДВК Евгений Кравец.

Но после 2019 года казахское движение прекратило уличную активность в Киеве. И только летом 2020 года в Сети появилась информация о том, что ДВК формирует штаб в Киеве для руководства протестами в Казахстане (которых, напомним, на тот момент еще не было).

Планировалось, что для свержения режима Назарбаева достаточно вывести на улицы 50 тысяч казахов. А для этого достаточно иметь по тысяче-две обученных активистов на каждый крупный город - которые подтянут за собой остальных.

Координировать эту деятельность тогда планировалось через два центра - самого Аблязова и киевский штаб, которому оппозиционер давал наставления по видеосвязи.

Интересно, что телефоны указанные для связи с киевским штабом, всплыли буквально вчера - в разгар казахских протестов. Их опубликовал на своей странице сам Аблязов и призвал по ним координировать действия протестующих.

То есть штаб в Киеве работает и сегодня. Другой вопрос, какова его роль. Но крайне интересно, что именно с Украиной связана координация с казахскими протестами.

Кроме того Аблязов активно комментирует происходящее в стране на украинских телеканалах. Призывая, например, оппозицию не идти ни на какие переговоры с властями.

Украинский розыск

Интересно при этом, что и Украина требовала экстрадиции лидера казахской оппозиции из Европы.

В 2018 году прокуратура Киева завела уголовное дело на казаха Кеннета Алибека за отмывание денег через украинскую фармацевтическую компанию "Максвелл", которая принадлежала Алибеку и находилась в Борисполе.

Фирма использовалась как прикрытие для махинаций Аблязова, заявили в украинском следствии. По нему в Киеве работали еще с 2009 года. Подозрение казахскому оппозиционеру в Украине выдвинули в 2017 году. В том же году он получил заочный приговор по этому делу в Казахстане (и по ней его подали в розыск Интерпола).

Эту историю тогда называли одной из крупнейших мошеннических схем. Расследовали ее совместно правоохранители Казахстана, России и Украины. Речь шла о том, что владелец БТА-Банка отмыл 7,5 миллиардов долларов в Казахстане и еще 2,5 миллиарда - в Украине и РФ.

В схеме было задействовано более тысячи специально созданных подставных компаний по всему миру.

После объявления заочного подозрения генпрокуратура Украины обращалась во Францию с требованием экстрадиции Аблязова, но это прошение до сих пор осталось без ответа.

В связи с этим уголовным делом украинская юридическая компания "Ильяшев и партнеры" публиковала данные, которые сам Аблязов о себе не сообщал. Оказывается, во время пребывания в Британии и Франции он провел некоторое время в тюрьме.

"Английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Срок Аблязов не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 года. Там банкир 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию", - сообщали украинские адвокаты.

Сейчас оппозиционер, который заявляет, что координирует протесты в Казахстане и активно цитируется украинскими и западными СМИ, официально находится в украинском розыске по статье 191 - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

По части пятой этой статьи ему светит срок от 7 до 12 лет.

По уголовным делам с отмыванием денег проходила и украинка Елена Тищенко. Она работала юристом у Мухтара Аблязова. В сентябре 2013 года Тверской суд Москвы взял ее под стражу.

У Тищенко было украинское гражданство, но при этом и вид на жительство в Британии. Поэтому суд счел, что она может бежать. Обвиняли украинку в том, что она управляла легализацией 3,3 миллиардов долларов, незаконно вывезенных из Казахстана в Россию. Ее арест произошел как раз через несколько дней, как самого Аблязова по запросу "Интерпола" задержали во Франции.

Интересно, что после Майдана Елена Тищенко стала начальником управления по возвращению активов МВД Украины. Но в сентябре 2015 года подала в отставку. Отставка произошла после скандала. Нардеп Лещенко подал в ГПУ запрос о прошлом Тищенко. Он утверждал, что она девять лет находилась на госслужбе как сотрудник секретариата комитета ВР по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией. И параллельно в это время работала на Мухтара Аблязова за рубежом.