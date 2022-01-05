Казахский топ-оппозиционер Мухтар Аблязов на своей странице в Facebook обратился к участникам протестов, а также призвал "координировать действия". Номера, которые были указаны в опубликованном им обращении, имеют коды украинских операторов.

Интересно, что эти номера в Сети упоминались еще полгода назад. В частности, в объявлении, которое появилось в Сети в июле, то есть ещё полгода назад, предлагалось по указанным номерам контактировать с "штабом в Киеве".

Кроме того, по информации канала, "уже тогда шла речь о планировании и координации акций протеста для "свержения режима Назарбаева".

"Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность", - говорилось в сообщении от имени Аблязова.

Кто такой Мухтар Аблязов?

В конце 90-х он более был министром энергетики и торговли Казахстана. Но в 1999 году, разругавшись с президентом Назарбаевым, ушел в отставку.

Власти после этого обвинили Аблязова в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу. В то же время Аблязов оставался владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА.

В 2017 году создал движение "Демократический выбор Казахстана".

В этом же году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что Аблязов заставил его совершить заказное убийство бизнес-партнера по БТА-банку Ержана Татишева. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному.

Правда, заочно. Еще в 2010 году Аблязов, после того как у него забрали банк путем национализации, покинул Казахстан и поселился во Франции.

С тех пор он является главным оппозиционером Казахстана, хотя и координирует эту деятельность из Европы.

Напомним, в Казахстане три дня продолжались массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр (до 7,53 грн/л, - Ред.). Участники митингов призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме того, сегодня, 5 января, в Алматы, несмотря на введение чрезвычайного положения, возобновились акции протеста, начались столкновения протестующих с правоохранителями. Власти заявляют, что в городе "продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом". Жителей просят не выходить из дома.

Кроме того, мы также информировали о том, что, буквально час назад протестующие начали массово сжигать машины силовиков, которые разгоняют участников акции газом и светошумовыми гранатами. Протестующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание администрации Алматы.