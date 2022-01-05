В Алматы, где сегодня возобновились акции протеста, продолжаются столкновения протестующих с правоохранителями. Протестующие жгут машины силовиков, которые разгоняют их газом и светошумовыми гранатами. Они прорвали кордон полиции и ворвались в здание администрации Алматы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, участники протеста прямо на улице отобрали автомат Калашникова у спецназовца.

Протестующие продолжают прорываться в центр города, попутно сжигая машины. Сотрудники полиции пытаются препятствовать им, используя газ и светошумовые гранаты.

Здание администрации сначала осадили около трех тысяч протестующих с резиновыми дубинками. Полиция оборонялась светошумовыми гранатами. Позже протестующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание.

Напомним, сегодня мы сообщали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области. Ранее режим ЧП был введен в Алматы.

Кроме того, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как проходит газовый майдан в Казахстане.