Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, он распорядился перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Поручаю антимонопольному органу в соответствии со ст. 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", - говорится в сообщении.

Помимо сжиженного газа регулирование введено на бензин и дизель сроком на 180 дней.

Кроме того, Токаев назвал виновных за допущение протестной ситуации в Казахстане.

"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", - сказал Токаев.

В настоящее время задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

В связи с протестами для стабилизации социально-экономической ситуации президент Казахстана также распорядился:

Ввести государственное ценовое регулирование на социально значимые продовольственные товары. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;

Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";

Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.

Также мы писали о том, что 5 января, несмотря на введение чрезвычайного положения, в Алматы возобновились акции протеста.