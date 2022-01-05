В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо и социально значимые продовольственные товары
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, он распорядился перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
"Поручаю антимонопольному органу в соответствии со ст. 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", - говорится в сообщении.
Помимо сжиженного газа регулирование введено на бензин и дизель сроком на 180 дней.
Кроме того, Токаев назвал виновных за допущение протестной ситуации в Казахстане.
"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", - сказал Токаев.
В настоящее время задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене.
В связи с протестами для стабилизации социально-экономической ситуации президент Казахстана также распорядился:
- Ввести государственное ценовое регулирование на социально значимые продовольственные товары. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
- Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";
- Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
- Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
- Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
- Перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.
Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.
Также мы писали о том, что 5 января, несмотря на введение чрезвычайного положения, в Алматы возобновились акции протеста.