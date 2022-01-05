В Алматы, где 5 января, несмотря на введение чрезвычайного положения, возобновились акции протеста, начались столкновения протестующих с правоохранителями. Власти заявляют, что в городе "продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом". Жителей просят не выходить из дома.

В Telegram-каналах появилось видео с большим количеством сожженных автомобилей, включая полицейские. По данным из соцсетей, это Алматы сейчас. Протестующих не видно. Зато присутствует полиция. То есть, поле боя осталось за силовиками.

СМИ сообщают о столкновениях протестующих с полицейскими в центре Алматы.

Кроме того, в городе около 07:00 звучали взрывы - предположительно, от светошумовых гранат. Центр бывшей столицы Казахстана утром был оцеплен нацгвардией. Но туда стягивались колонны протестующих.

Казахские Telegram-каналы пишут, что протестующие прорвали в отдельных местах оцепление силовиков и движутся дальше в центр города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области, сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в соответствующем указе.

Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области сроком до 19 января.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.