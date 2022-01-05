Министерство иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от поездок на территорию Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты. Тем, кто уже находится на территории страны, советуют не принимать участие в незаконных акциях.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства В Республике Казахстан.

"В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстана, а гражданам, которые находятся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", - говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане три дня продолжались массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр (до 7,53 грн/л, - Ред.). Участники митингов призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. Также глава республики ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, он распорядился перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Однако сегодня, 5 января, в Алматы, несмотря на введение чрезвычайного положения, возобновились акции протеста, начались столкновения протестующих с правоохранителями. Власти заявляют, что в городе "продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом". Жителей просят не выходить из дома.

Кроме того, мы также информировали о том, что, буквально час назад протестующие начали массово сжигать машины силовиков, которые разгоняют участников акции газом и светошумовыми гранатами. Протестующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание администрации Алматы.