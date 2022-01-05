В Казахстане набирают обороты массовые антиправительственные протесты, начавшиеся из-за подорожания газа и продолжившиеся политическими требованиями. Идет настоящий Майдан с поджогами, погромами и жесткими стычками с полицией.

Казахстанцы поделились, что думают по поводу "газового майдана" и что, по их мнению, будет дальше.

Касимов Арман, пиарщик

Все произошло очень неожиданно, многие думали, что протесты рассосутся, когда цену на газ снизили и распустили правительство. Но что-то пошло не так. Пугает, что начались грабежи, вандализм, на улицу страшно выходить. Не понимаю, зачем все крушить, ведь восстанавливать будут на наши же налоги и даже сверху припишут. А вообще не хочу переворотов, боюсь, что может пролиться кровь. Мы все знаем, к чему приводят майданы - к нищете и войнам. Видимо, кто-то за этим стоит, кому выгодно посеять хаос и дестабилизацию. Лидера у протестов нет. Президент хочет садиться за стол переговоров. Но не с кем.

Берик Туякпаев, журналист

Лично я очень не согласен с идеей дотации чего-либо, кроме точечной помощи инвалидам и сиротам. Газ стал триггером. Людей понесло за всё прошлое. А этого немало. Людям не давали мирно собираться 20 лет. Я еще удивлён, что не так сильно пострадали частные магазины и частная собственность. Самые одиозные акимы (главы) регионов должны уйти в отставку. Семья Елбасы должна отойти от дел - иначе они как красная тряпка. Должны быть назначены новые выборы парламента без админвмешательства. Думаю, этого хватит. Мне нравится Токаев и многие последние реформы. Очень хочу увидеть развитие рынка в стране.

Умида Мухиддинова, врач

Люди вышли на улицы из-за бедности - и точка. И то, что Токаев отправил в отставку и пообещано вернуть прежние цены на газ, не помогло. Просто народ заведенный, и с улиц не ушел, Поэтому теперь только два пути: "Либо я ее веду под венец, либо она меня ведет к прокурору". То есть либо толпа свергнет власть (а это повергнет страну в хаос), либо власть разгонит толпу с помощью солдат (что усилит диктатуру).



Жалсболат Адилбеков, предприниматель

А я против революций, любых. Они порождают разруху и нестабильность, вооруженные столкновения. В Казахстане средняя зарплата - 600 долларов, цены, по сравнению с другими бывшими советскими странами, еще нормальные. Явно, что у протестов есть дирижер. Назарбаев построил нынешний Казахстан, вложил в него душу и вот такое отношение. Думаю, это "ответка" США на требования России из-за Украины. Но в то же время Казахстан получит пиара больше, чем когда-либо со времён первого фильма про Бората.

Эльдос Жанпеисов, предприниматель

Я был на митинге в Алмате. Мы стояли мирно и пели гимн. Затем начались взрывы, пустили слезоточивый газ, шумовые гранаты в ход пошли. Полиция спровоцировала агрессию. Основная масса митингующих были мирными. Есть несколько сценариев, что будет дальше. Или президент Токаев воспользуется ситуацией и избавится от окружения Назарбаева, полностью взяв бразды правления, или назарбаевские отстранят от власти самого Токаева. Но Елбасы очень болен, и неясно, кого могут выдвинуть вместо Токавеа. И третий вариант - из-за того, в Казахстане нет сильной оппозиции, вместо договорённостей элит может произойти затяжной хаос.

Самат Джамаев, политолог

Вместо открытого диалога против протестующих уже запустили обычный сценарий – применение неограниченной силы, преследования и наказания активных участников, обвинения в адрес "внутренних и внешних врагов". Для виду, конечно, меняют (переведут на другие тёплые места) ряд чиновников, наобещают людям с три короба и в очередной раз обманут. Ещё лет на 30. Всегда так было. И после расстрела жанаозенцев, и после земельных митингов. Народ устал от вранья. И дело вовсе не в газе, как убеждают некоторые – это только триггер. Причина до тошноты банальна – уже 30 лет народ Казахстана грабят и имеют, как хотят. Давайте уже перестанем врать хотя бы сами себе, что у нас зато "всё спокойно и мирно". Нас убивают экологией и коррупцией, будущее наших детей уничтожают тотальной жадностью и наглостью чинуш, медицина и образование в ж.пе, а вокруг одни охреневшие от безнаказанности старые пердуны и их детки – мажорики.

Эрман Есимханов, юрист

Я так и не смог уснуть минувшей ночью. Читал новости, слушал разрывы, которые были слышны даже через закрытые окна, и не верил, что это правда. И что это на самом деле происходит – выстрелы, сожженные машины, уличные бои. Главное слово, которое вертелось в голове – страшно. Не за себя. За детей страшно. За родителей. За мирных людей, которые оказались в городе.

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Я не знаю сейчас, кто прав, а кто виноват. Власти будут говорить, что провокаторы вели толпу, а на улицах были мародеры. Провокаторы и мародеры могли быть, это возможно. Но им не удалось бы так легко увлечь за собой людей, если бы с этими людьми так долго не обращались как с быдлом. А те, кто был ночью на улицах, будут говорить, что силовики начали первыми. И это тоже будет правдой. Но не силовики заставляли жечь машины и громить здания.

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Я сейчас читаю все эти указы о мерах и назначениях, и вижу в них логическую дыру. Потому что эти указы делятся на два вида – для элиты, и для протестующих. Для элиты – смена лиц на должностях, которые большинство людей волнуют мало. Для протестующих – контроль цен, коммунальные тарифы, арендная плата.

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Но я не вижу никакого внятного послания для тех, кто этой ночью так же, как и я, не спал, слушал выстрелы и переживал за детей. Для тех, кто сегодня утром должен был выйти на работу. Для глав семей, профессионалов, малого бизнеса. Эти люди растеряны, не знают, кому верить, и не знают, что будет завтра. Что будет с их работой, и вести ли в понедельник детей в школу. И мнение этих людей тоже важно, потому что это нормальные люди, которые хотят работать и жить в нормальной стране.

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Я уверен, что аким Алматы должен уйти в отставку. Потому что в тех городах, в которых акимы выходили к людям, им, как правило, удавалось договориться. А вместо акима Алматы вчера вышли силовики, и случилось то, что случилось.

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Казахстан этой ночью было потрясен. Надеюсь, он устоит. Даже то государство, которое есть у нас, лучше, чем никакое. Но это потрясение не должно пройти бесследно. Государство должно начать меняться – иначе может получиться так, что второй такой ночи оно не переживет.

Аида Доскалиева, учительница

Очень страшно, впервые вижу такие масштабы, видимо, терпение уже на исходе, лайтовые забастовки позади и впереди только хардкор. Хочется, чтобы власти успокоили народ действительно эффективными решениями, а не сменой пары чиновников и мораторием на повышение цен за комуслуги на 180 дней. Что даст это народу? Поможет успокоить на пару недель, дальше снова все начнется, это уже похоже на косметическое замазывание плесени, когда внутри уже все прогнило и нужно лечить корень.

Алия Умиржанова, предпринимательница

У нас в Мангистау никто ничего не громил. Может, власть услышала нас? Но акимы областей в первую очередь должны были выйти к людям, а не отмалчиваться, а потом выйти, как после спячки. Мы все переживали, глядя на то, что творится в наших городах, все поменялось очень быстро, можно сказать в одночасье, пусть все решится мирным путём и в пользу народа - народ устал, устал кричать.

Биржан Ашим, блогер

Это должно было произойти. Бензин, продукты, цены на жилье - это действительно порядком надоело. И для меня не стало неожиданностью количество людей на улицах, но то, за какой короткий промежуток времени собрался народ, который попросту устал терпеть, по всей стране - меня поразило. Это исторический день для нашего народа, день, когда народ заставил себя по-настоящему услышать. Меня в этой гуще событий нет. И я не знаю, кто совершает поджоги, провокаторы или человек, которого порядком утомили действия полиции (забрасывание шашками) в ответ на мирный митинг. Остается надеяться и верить, что власть услышит народ. Но теперь она точно его услышит, других вариантов у них нет. В то же время мне кажется неправильным, что некоторые обвиняя в продажности и трусости тех, кто призывает остановить погромы, поджоги авто. Хаос не нужен никому, ни тем, кто пришел на митинг, ни полицейским, ни власти. Народ жестко и ясно выразил требования, правительство услышало и сказало, что будут предприняты действия. А что тогда происходит сейчас? Многим непонятно, как и то, кто стоит за этой жестью.