В среду, 5 января, в крупных городах Казахстана протестующие предпринимают попытки штурма акиматов (местных администраций). И если в Алматы у участников протеста захватить мэрию получилось, то в Актобе и Атырау попытки оказались неудачными.

Видео со штурмами админзданий в соцсетях публикуют очевидцы.

Наиболее угрожающая ситуация для власти сложилась в Алматы, где протестующие захватили мэрию и подожгли ее. В городе горят еще несколько зданий, на улицах идут столкновения и перестрелки.

При этом в других крупных городах ситуация контролируемая. В Актобе и Атырау на северо-западе Казахстана попытки штурмовать акиматы (местные администрации) пока проваливаются - нападающих отгоняют светошумовыми гранатами и водометами.

В столице - Нур-Султане - ввели чрезвычайное положение. Впрочем, пока о столкновениях там не сообщается.

Напомним, "Страна" следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что протесты с Казахстане продолжаются уже несколько дней, ситуация обострилась вчера, 4 января. После этого в Алматы, где наблюдались жесткие стычки протестующих с правоохранителями, был введен режим чрезвычайного положения. А президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря и ввел госрегулирование цен на топливо. Впрочем, несмотря на это, 5 января протесты в городе возобновились.