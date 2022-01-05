Сегодня, 5 января, по всей территории охваченного протестами Казахстана ввели режим чрезвычайного положения, ранее режим ЧП уже был введен в отдельных городах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан" и ряд других местных СМИ.

Напомним, 2 январе в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, которые со временем переросли в политические акции протеста и столкновения протестующих с силовиками. Как рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев, в ходе столкновений погибли сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, лидер страны страны объявил об отставке Назарбаева, однако это не остановило протесты. За происходящим в Казахстане "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее сегодня в Нур-Султане из-за митингов ввели чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физлиц будет изъято оружие.

Также сообщалось, что несмотря на введение режима чрезвычайного положения в городе Алматы продолжились акции протеста. Протестующим удалось захватить аэропорт.