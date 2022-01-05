На данный момент из охваченного протестами Казахстана в Украину не поступают законтрактованные объемы угля. Причиной этого стала блокировка транзита по территории России.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга в среду, 5 января.

"Нет, из Казахстана не идет (уголь - Ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, из-за соответствующих действий Российской Федерации происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", - сказал Галущенко.

Напомним, в конце прошлого года аппарату Совета национальной безопасности и обороны поручили взять под контроль закупки угля. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отсутствии энергетического кризиса.

Также сообщалось, что по данным на середину декабря 2021 года на всех украинских тепло-электростанциях отсутствовали минимальные необходимые запасы угля. Кроме того, не на всех тепловых электростанциях ежесуточные поставки угля превышали ежесуточное потребление.