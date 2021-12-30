В четверг, 30 декабря, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое перенесли со среды из-за большого количества тем на повестке дня, рассматривался вопрос закупок угля.

Об этом сообщил на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, аппарату СНБО поручили взять их под личный контроль.

Кроме того, Алексей Данилов заявил, что кризиса в энергетике нет. Такое заявление Данилова прямо противоположно информации о том, что на ТЭС заканчивается уголь.

Алексей Данилов считает, что в Украине нет энергетического кризиса. Источник: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела вспомогательную услугу по использованию газа для производства электроэнергии, как в случае с Луганской ТЭС, при недостаточных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Также мы писали, что тепловые электростанции Украины не соблюдают требований касательно минимальных запасов угля, необходимых для оптимальной работы. Согласно инфографике, ни на одной ТЭС фактические запасы угля не превышают уровня, соблюдение которого необходимо для поддержания лицензионной работы объектов.