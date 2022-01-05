5 января протестующие против правительства и высоких цен казахи захватили аэропорт Алматы. Идёт эвакуация сотрудников.

Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на очевидцев.

"Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", – рассказал блогер Алишер Еликбаев казанскому сайту Orda.

Ранее сообщалось про работу аэропорта Алматы в штатном режиме и усиленных мерах. Сотрудники аэропорта просили пассажиров приезжать на рейс заблаговременно.

Также аэропорт Актау (столица закрытой на въезд и выезд Мангистауской области) перестал принимать рейсы.

Напомним, в Казахстане несколько дней идут массовые протесты. Начавшиеся 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране.

Президент ввел в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января. Однако несмотря на это, в городе возобновились акции протест.

Назарбаев ушел в отставку и собирается покинуть Казахстан для лечения.