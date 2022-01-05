В Казахстане, где четвертый день продолжаются массовые протесты с требованием отставки правительства, снижения цен и освобождения задержанных, начался свой "Ленинопад". В городе Талдыкоргане под Алматы протестующие сносят памятник Нурсултану Назарбаеву.

Пока безуспешно, Назарбаев уверенно стоит на ногах.

Тем временем стало известно, что Назарбаев согласился покинуть Казахстан, чтобы пройти курс лечения за границей. Об этом сообщает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на источники в МИД России.

Напомним, президент Токаев выступил с обращением к казахам. Он объявил о погибших силовиках и отставке Назарбаева, обещал действовать жестко и вскоре выйти к нации с новым пакетом предложений по урегулированию кризиса.

"Страна" следит за ситуацией в Алматы и других крупных городах в обновляемом материале. 5 января протестующие перешли к силовой фазе конфликта, они стреляют в силовиков и жгут здания. Также известно, что власти Казахстана начали отключать интернет и блокировать Telegram, чтобы ослабить координацию протестов.