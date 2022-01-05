На фоне охвативших Казахстан протестов сайты местных СМИ стали временно недоступны пользователям из-за рубежа. Речь идет прежде всего о ресурсах с доменным именем .kz.

В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан.

Неизвестно, работают ли они внутри страны. Но если нет, то, похоже в стране решили на фоне протестов вводить радикальные решения вроде полной информационной блокады.

Правда, неизвестно, насколько это будет эффективно с учетом наличия мессенджеров.

Напомним, накануне в Казахстане из-за протестов против повышения стоимости сжиженного газа заблокированы ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal. Во многих городах, включая Алматы и столицу Нур-Султан, отключен мобильный интернет и интернет проводных провайдеров, а также периодически пропадает связь.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.