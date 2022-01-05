В Актау на северо-западе Казахстана протестующие захватили грузовик с силовиками. Они заставили военных покинуть авто. На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как военных выталкивают из грузовика и ставят на колени.

Также на кадрах запечатлено, как протестующие волокут военных (возможно, это нацгвардейцы) по земле. Не исключено, что их взяли в плен.

Напомним, "Страна" следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что протесты с Казахстане продолжаются уже несколько дней, ситуация обострилась вчера, 4 января. После этого в Алматы, где наблюдались жесткие стычки протестующих с правоохранителями, был введен режим чрезвычайного положения. А президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря и ввел госрегулирование цен на топливо. Впрочем, несмотря на это, 5 января протесты в городе возобновились.

Также мы сообщали, что В Казахстане начали избивать силовиков и стрелять в них.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, к чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан.